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СБ ООН на следующей неделе обсудит Украину

СБ ООН на следующей неделе обсудит Украину Совет Безопасности ООН на следующей неделе обсудит ситуацию в Украине, в том числе визит в Киев генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 19:28
СБ ООН на следующей неделе обсудит Украину

Совет Безопасности ООН на следующей неделе обсудит ситуацию в Украине, в том числе визит в Киев генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.

Она отметила, что в ходе визита генсека в Киев сообщалось о ракетных ударах.

"В мандат генерального секретаря входят усилия по достижению мира, а наш долг в качестве членов Совета Безопасности ООН поддерживать их. У нас будет возможность обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генерального секретаря ООН во время обсуждения на следующей неделе Украины под председательством США", - сказала она.

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