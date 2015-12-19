​СБ ООН единогласно утвердил план мирного урегулирования конфликта в Сирии

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию в поддержку оговоренных на встречах в Вене принципов урегулирования конфликта в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ призывает генерального секретаря "как можно скорее, ориентировочно в начале января 2016 года", собрать сирийские стороны за столом переговоров, которые будут вестись на основе Женевского коммюнике, а также решений Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

В тексте выражается поддержка перемирию в Сирии, которое должно вступить в силу, как только стороны конфликта "начнут первые шаги по осуществлению политических преобразований".

Резолюция выражает поддержку политическому процессу, целью которого должно быть создание переходного правительства в течение шести месяцев, а также проведение не позднее, чем через 18 месяцев, "свободных и справедливых выборов" в соответствии с новой конституцией.

Как подчеркнули в СБ ООН, к участию в них должны быть допущены "все сирийцы, включая представителей диаспоры".

В документе не упоминается президент Башар Асад, вопрос о будущем которого остается камнем преткновения. Вместо этого в документе подчеркивается, что "сирийский народ определит будущее" своей страны.

Ранее в Нью-Йорке завершилась встреча МГПС, в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств 18 стран, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри, а также генсек ООН Пан Ги Мун, его спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура, представители ЛАГ и ОИС.

Заседание продолжалось около 5 часов. На форуме согласовывались, в частности, списки оппозиции и террористов, а также обсуждался проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку венского процесса.