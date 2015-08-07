СБ ООН единогласно принял резолюцию о выявлении виновных в химических атаках в Сирии

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял решение о создании механизма для выявления ответственных за применение в ходе конфликта в Сирии отравляющих веществ, в том числе хлора.

Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 стран-членов СБ, в том числе России, Китая, Соединенного Королевства, США и Франции.

В принятом документе Совбез "самым решительным образом осуждает применение любого ядовитого химического вещества, подобного хлору, в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике" и постановляет "создать Совместный механизм по расследованию" с участием ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "сроком на один год с возможностью продления в случае необходимости".

В соответствии с резолюцией, получившей номер 2235, у генерального секретаря ООН Пан Ги Муна есть 20 дней на то, чтобы представить рекомендации относительно состава механизма и его полномочий, которые должны будут одобрены Совбезом. В проекте документа подчеркивается необходимость найма "беспристрастного и опытного персонала, обладающего соответствующими навыками и опытом", который займется выявлением не только лиц, непосредственно применявших отравляющие вещества, но и всех, кто "каким-либо другим образом замешан" в этих действиях. Эксперты должны будут представить первый доклад о проделанной работе через 90 дней после начала следственных мероприятий.