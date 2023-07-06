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СБ ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

СБ ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе Совет Безопасности ООН, несмотря на возражения России, допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, передает корреспондент ТАСС.
Другие страны
6 июля 2023 г. 19:30
СБ ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

Совет Безопасности ООН, несмотря на возражения России, допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе (СВПД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Украина не является ни членом Совбеза, ни участником СВПД, а также подчеркнул неприемлемость "украинизации" повестки органа.

Из-за протеста России вопрос был поставлен на голосование, по его итогам за участие Украины высказались 12 членов Совбеза, Россия и Китай выступили против, делегация Мозамбика воздержалась от голосования.

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Версия на английском языке UN Security Council allows Ukrainian delegation to participate in meeting on Iranian nuclear program

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