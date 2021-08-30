Совбез ООН 30 августа обсудит ситуацию в Афганистане

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание по ситуации в Афганистане

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание по ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в графике работы, распространенном пресс-службой всемирной организации.

Заседание намечено на 15:00 (23:00 по бакинскому времени).

Ранее о планах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обсудить ситуацию в Афганистане с представителями стран - постоянных членов СБ ООН сообщили источники во всемирной организации. О планах созвать Совбез по этому вопросу заявил также президент Франции Эмманюэль Макрон.