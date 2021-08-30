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Совбез ООН 30 августа обсудит ситуацию в Афганистане

Совбез ООН 30 августа обсудит ситуацию в Афганистане Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание по ситуации в Афганистане
Другие страны
30 августа 2021 г. 17:33
Совбез ООН 30 августа обсудит ситуацию в Афганистане

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание по ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в графике работы, распространенном пресс-службой всемирной организации.

Заседание намечено на 15:00 (23:00 по бакинскому времени).

Ранее о планах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обсудить ситуацию в Афганистане с представителями стран - постоянных членов СБ ООН сообщили источники во всемирной организации. О планах созвать Совбез по этому вопросу заявил также президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Версия на азербайджанском языке BMT avqustun 30-da Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək
Версия на английском языке UN Security Council to mull situation in Afghanistan

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