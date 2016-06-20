Надежда Савченко впервые выступила на сессии ПАСЕ

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Надежда Савченко призвала поддержать Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, с соответствующим заявлением Савченко выступила сегодня в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ, в котором она впервые принимает участие после своего освобождения.

"Сейчас Украина стоит на передовом рубеже огня. Мы платим за спокойствие Европы и за мир своей страны своей кровью и жизнями своих людей. Я прошу вас поддержать нас своей твердой последовательной и четкой позицией. Только вместе мы победим", - заявила она.

Савченко также назвала действия России, которая в соответствии с Будапештским меморандумом "обещала и гарантировала Украине безопасность", "ударом в спину".