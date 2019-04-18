Саудовский король заявил о поддержке Ирака королевством

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о желании королевства сотрудничать с Ираком и поддерживать его во всех областях, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В среду саудовский монарх принял в Эр-Рияде премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди.

"Королевство стоит на стороне Ирака, нас объединяет религия, безопасность, общие интересы, которые необходимо укреплять в различных областях. Королевство горячо желает сотрудничать с Ираком и поддерживать его во всех областях, и готово сотрудничать в реализации совместных интересов", - сказал Аль Сауд.