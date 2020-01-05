Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Ирака Бархамом Салехом ситуацию в регионе на фоне последних событий и подтвердил приверженность королевства безопасности и стабильности Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Саудовское агентство печати.

По данным агентства, Салех в свою очередь выразил благодарность и признательность саудовскому монарху, высоко оценив заинтересованность королевства в обеспечении безопасности и стабильности Ирака.