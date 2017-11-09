Саудовский принц после задержания продал долю в 21st Century Fox

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Саудовский миллиардер принц аль-Валид (аль-Валид бен Талал бен Абдель Азиз Аль Сауд), задержанный в ходе антикоррупционной кампании, продал свою долю в 21st Century Fox.

Как передает Report, около 20 лет он был крупным акционером холдинга, принадлежащего американскому медиамагнату Руперту Мердоку.

Доля в 21st Century Fox была активом компании Аль-Валида Kingdom Holding Co, пишет Bloomberg. В число других ее активов входят акции Twitter, Disney, а также Lyft и Citigroup.

После задержания аль-Валид потерял $1,22 млрд из-за падения стоимости акций Kingdom Holding Co.