Саудовский принц пообещал превратить Ближний Восток в новую Европу

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что в течение ближайших пяти лет изменит экономику Ближнего Востока и превратит регион в новую Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное заявление он сделал во время своего выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

«Я верю, что новая Европа — это Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия через пять лет станет совсем другим. Бахрейн, Кувейт и даже Катар, несмотря на отличия наших экономик, также тотально преобразятся, Иордания, Египет, Ирак — если мы преуспеем за пять лет, то ренессанс произойдёт здесь, на Ближнем Востоке», — сказал он.

По словам принца, он больше не желает видеть Ближний Восток «на окраине мира».

23 октября в Саудовской Аравии стартовал экономический форум Future Investment Initiative. В этом году мероприятие, также известное как «Давос в пустыне», проходит на фоне дипломатического скандала. После убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции представители многих западных компаний отменили визит в Эр-Рияд. Вместе с тем уже в первый день конференции участники встречи подписали соглашения на сумму свыше $50 млрд.