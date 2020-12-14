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Саудовский порт Джидду закрыли после инцидента с танкером

Саудовский порт Джидду закрыли после инцидента с танкером Ранее на танкере BW Rhine произошел взрыв
Другие страны
14 декабря 2020 г. 17:41
Саудовский порт Джидду закрыли после инцидента с танкером

Власти Саудовской Аравии закрыли на неопределенное время порт Джидду после инцидента с сингапурским танкером. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня портал Морской торговой организации Соединенного Королевства. При этом поступили неподтвержденные данные о том, что инцидент затронул еще одно судно.

Ранее в понедельник сингапурская компания морского транспорта Hafnia объявила, что принадлежащий и управляемый ею танкер-продуктовоз BW Rhine минувшей ночью подвергся "внешнему воздействию" во время разгрузки в порту Джидды.

"В результате внешнего воздействия произошел взрыв, возник пожар, - отмечается в документе. - Разгрузка была немедленно прекращена, команда потушила возгорание с помощью портовых пожарных команд, все 22 члена экипажа живы и невредимы. Корпус танкера был поврежден со стороны берега. Возможна некоторая утечка нефтепродуктов, хотя технические средства это не подтверждают".

Танкер-продуктовоз BW Rhine способен перевозить до 80 тыс. тонн груза.

Начато расследование инцидента.

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