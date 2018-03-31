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    Саудовский наследный принц согласился, что Асад не уйдет

    До сих пор Эр-Рияд всегда подчеркивал, что Асад должен уйти

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что президент Сирии Башар Асад не уйдет с поста и важно, чтобы он хотя бы не стал проводником иранских интересов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в своем интервью американскому журналу Time.

    До сих пор Эр-Рияд всегда подчеркивал, что Асад должен уйти.

    "Башар остается. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят", — сказал саудовский политик.

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