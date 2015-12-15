Саудовский МИД: Число стран-участниц исламской коалиции увеличится

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр ожидает увеличения числа стран-участниц исламской коалиции по борьбе с терроризмом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем увеличения числа стран-участниц коалиции", - сказал министр на пресс-конференции.

Саудовская Аравия сформировала исламскую военную коалицию из 34 стран по борьбе с терроризмом. Объединенный командный оперативный центр будет базироваться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Коалиция, согласно тексту заявления, создается для "противодействия терроризму, ставшему угрозой интересов исламской нации", а также "исходя из права народов к самозащите".