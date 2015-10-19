Саудовский МИД: Асад может остаться у власти до создания временного руководящего органа

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Президент Сирии Башар Асад может остаться у власти до формирования временного руководящего органа".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением в понедельник выступил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мировое сообщество может смириться с властью президента Башара Асада до формирования временного руководящего органа", - сказал министр по итогам встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, прошедшей в Эр-Рияде. При этом аль-Джубейр отметил, что власти королевства приветствуют создание такой структуры "с целью сохранения государственных институтов".

"У Асада в Сирии нет будущего, и все это знают", - добавил Штайнмайер со своей стороны.

Саудовский министр также отдельно подчеркнул, что если Иран желает принять участие в мирном урегулировании конфликта в Сирии, то ему "следует вывести войска из Сирии, перестать поддерживать Башара Асада оружием и вывести такие шиитские милиции, как "Хезболлах" (ливанская шиитская партия)".