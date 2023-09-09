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Наследный принц Саудовской Аравии посетит Индию

Наследный принц Саудовской Аравии посетит Индию Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит Индию 9-11 сентября и примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 08:57
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Индию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит Индию 9-11 сентября и примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели.

Как передает Report, об этом говорится в размещенном на сайте индийского МИД сообщении.

В заявлении уточняется, что визит состоится по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Наследный принц Саудовской Аравии ранее посещал Индию с государственным визитом в феврале 2019 года и это будет его второй государственный визит в республику.

На 11 сентября у саудовского кронпринца запланирована встреча с президентом Индии Драупади Мурму. "Оба лидера также будут сопредседателями первой встречи лидеров Совета стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудят все аспекты двусторонних отношений, включая политические, оборонные, торгово-экономические, культурные и межличностные связи. Лидеры также обсудят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В 2022-2023 финансовом году товарооборот между обеими странами достиг рекордного уровня в $52,75 млрд. Индия является вторым по величине торговым партнером Саудовской Аравии, тогда как Саудовская Аравия является четвертым по величине торговым партнером Индии.

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