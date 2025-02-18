Саудовский кронпринц и госсекретарь США обсудили вопросы обеспечения безопасности в мире

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсудил в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио усилия двух стран по достижению безопасности в мире и на Ближнем Востоке.

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсудил в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио усилия двух стран по достижению безопасности в мире и на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

"В ходе встречи были рассмотрены различные аспекты отношений между двумя дружественными странами, а также пути их укрепления и развития в различных областях", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили события в регионе и мире, затронув усилия, предпринимаемые для достижения безопасности и стабильности.

Отметим, что 18 февраля в Эр-Рияде РФ и США проведут переговоры, на которых планируется обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к обсуждению урегулирования российско-украинского конфликта и к встрече лидеров России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.