О нас

Саудовский кронпринц и госсекретарь США обсудили вопросы обеспечения безопасности в мире

Саудовский кронпринц и госсекретарь США обсудили вопросы обеспечения безопасности в мире Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсудил в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио усилия двух стран по достижению безопасности в мире и на Ближнем Востоке.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 00:11
Саудовский кронпринц и госсекретарь США обсудили вопросы обеспечения безопасности в мире

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсудил в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио усилия двух стран по достижению безопасности в мире и на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

"В ходе встречи были рассмотрены различные аспекты отношений между двумя дружественными странами, а также пути их укрепления и развития в различных областях", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили события в регионе и мире, затронув усилия, предпринимаемые для достижения безопасности и стабильности.

Отметим, что 18 февраля в Эр-Рияде РФ и США проведут переговоры, на которых планируется обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к обсуждению урегулирования российско-украинского конфликта и к встрече лидеров России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi