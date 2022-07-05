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Саудовский король выделил свыше $5 млрд на преодоление последствий глобального роста цен

Саудовский король выделил свыше $5 млрд на преодоление последствий глобального роста цен Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился выделить 20 млрд риалов (около 5,33 млрд долларов США) на преодоление последствий глобального роста цен и помощь наиболее нуждающимся слоям населения страны.
Другие страны
5 июля 2022 г. 04:41
Саудовский король выделил свыше $5 млрд на преодоление последствий глобального роста цен

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился выделить 20 млрд риалов (около 5,33 млрд долларов США) на преодоление последствий глобального роста цен и помощь наиболее нуждающимся слоям населения страны.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати (САП).

Так, согласно королевскому указу, 10,4 млрд риалов (2,77 млрд долларов США) в виде единовременных денежных переводов пойдет на поддержку получателей социального обеспечения и мелких животноводов, а также участников программы Citizen Account, которым причитается большая часть этих средств в объеме 8 млрд риалов (2,13 млрд долларов США). Это электронная платформа субсидий, которая была запущена в 2017 году для обеспечения социальной защиты саудовских семей от ожидаемого прямого и косвенного воздействия различных экономических реформ, которые страна активно проводит с целью уменьшить зависимость от добычи и продажи углеводородов.

Как отмечает агентство, остальная часть суммы будет направлена на увеличение стратегических запасов основных товаров и их доступность в необходимом количестве в королевстве.

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