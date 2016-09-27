Саудовский король урезал зарплаты министрам

Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в рамках мер жесткой экономии сократил выплаты госслужащим, в том числе урезал зарплаты министрам на 20%.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник западные СМИ.

Кроме этого, согласно королевскому указу, содержание 160 членов Меджлис аш-Шуры - законосовещательного органа королевства - снизится на 15%. В частности, саудовские власти сократят расходы на жилье, мебель и личный транспорт для чиновников.

При этом в Эр-Рияде не уточнили, какую сумму сэкономят в результате данных мер.

СМИ напоминают, что в результате падения цен на нефть в период с 2014 года дефицит бюджета Саудовской Аравии достиг рекордных показателей. Уменьшение бюджетных поступлений вынудило власти королевства пойти на беспрецедентные меры экономии и на сокращение правительственных расходов.