 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саудовский король раскритиковал Трампа за перенос посольства в Иерусалим

    По словам саудовского короля, Восточный Иерусалим является столицей Палестины

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подверг критике решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Израиле в Иерусалим.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в своём приветственном слове на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

    Саммит ЛАГ проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

    "Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим", — сказал монарх.

    По словам саудовского короля, "Восточный Иерусалим является столицей Палестины".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi