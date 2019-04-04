 Наверх

Саудовский король подарил Ираку миллиард долларов

Саудовский король подарил Ираку миллиард долларов

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сделал Ираку подарок на один миллиард долларов, которые будут потрачены на строительство спортивного городка в Багдаде.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

По информации телеканала, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби проинформировал о подарке короля президента Ирака Бархама Салеха во время его визита в Эр-Рияд.

В марте прошлого года правительство Ирака сообщило, что Саудовская Аравия построит в стране стадион, способный вмещать до 100 тысяч зрителей. Однако почти через год посол королевства в Ираке заявил, что у Саудовской Аравии есть планы не ограничиваться только строительством стадиона, а подарить Ираку целый спортивный городок, место для которого будет выбрано властями Ирака с саудовским участием.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi