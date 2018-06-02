Саудовский король назначил первого в истории страны министра культуры

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд стал первым в истории королевства министром культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ подписал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Монарх распорядился создать независимое ведомство, отвечающее за развитие культуры в Саудовской Аравии. Ранее эти вопросы курировало министерство информации и культуры страны.

Кроме того, король назначил Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления; саудовского бизнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи поставил во главе министерства труда и социального развития. Также по указу короля назначены заместители руководителей МВД и Минэнерго страны.