​Саудовский король госпитализирован в критическом состоянии

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в воскресенье, 11 октября, госпитализировали в критическом состоянии.

Как передает Report, король находится в отделении интенсивной терапии королевской больницы в Эр-Рияде, однако не исключено, что 80-летнего Салмана могут перевезти в госпиталь в Соединенных Штатах.

Глава Саудовской Аравии страдает от болезни Альцгеймера. Уже несколько месяцев он не появлялся на публике и перестал узнавать лица знакомых ему людей.