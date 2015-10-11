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    ​Саудовский король госпитализирован в критическом состоянии

    Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауд страдает от болезни Альцгеймера

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в воскресенье, 11 октября, госпитализировали в критическом состоянии.

    Как передает Report, король находится в отделении интенсивной терапии королевской больницы в Эр-Рияде, однако не исключено, что 80-летнего Салмана могут перевезти в госпиталь в Соединенных Штатах.

    Глава Саудовской Аравии страдает от болезни Альцгеймера. Уже несколько месяцев он не появлялся на публике и перестал узнавать лица знакомых ему людей.

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