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Саудовский инвестор вложил более $500 млн в российские энергетические компании в этом году

Саудовский инвестор вложил более $500 млн в российские энергетические компании в этом году Саудовская компания Kingdom Holding, основанная принцем Аль Валидом бен Талялем Аль Саудом, инвестировала в первом квартале этого года более 500 млн долларов США в "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром".
Другие страны
15 августа 2022 г. 07:17
Саудовский инвестор вложил более $500 млн в российские энергетические компании в этом году

Саудовская компания Kingdom Holding, основанная принцем Аль Валидом бен Талялем Аль Саудом, инвестировала в первом квартале этого года более 500 млн долларов США в "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром".

Об этом говорится в сообщении Kingdom Holding, опубликованном на ее странице в социальной сети Twitter.

В период с 22 февраля по 22 марта саудовская инвестиционная компания приобрела американские депозитарные расписки "Газпрома" на сумму 1,37 млрд риалов (около 365 млн долларов США), американские депозитарные расписки "Лукойла" на сумму 409,86 млн риалов (около 109 млн долларов США), а также глобальные депозитарные расписки "Роснефти" на сумму 195,76 млн риалов (около 52 млн долларов США).

Отметим, что принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд - племянник действующего короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Ему принадлежат доли в компаниях Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Он также владеет несколькими гостиницами в Париже и Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Səudiyyə şahzadəsi “Qazprom” və “Lukoyl”a 500 milyon dollar sərmayə qoyub

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