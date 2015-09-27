Саудовский генерал скончался от ранения, полученного на границе с Йеменом

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Саудовский генерал Омар Ибрагим Хамзи скончался от ранения, полученного на границе с Йеменом. Об этом в воскресенье сообщило командование вооруженных сил королевства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель командующего 8-й бригадой, дислоцированной в провинции Джизан на границе с Йеменом, генерал Омар Ибрагим Хамзи скончался от ранений в военном госпитале", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что офицер был ранен в субботу близ йеменской границы, "защищая родину".

Это уже второй случай смерти саудовского военного высокого ранга, участвовавшего в операциях на границе с Йеменом. Два дня назад в том же регионе, подорвавшись на мине, погиб полковник погранвойск.

На границе между двумя странами периодически возникают перестрелки между подразделениями армии королевства и отрядами мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" (хоуситы), основные базы которых находятся в провинции Саада, прилегающей к территории Саудовской Аравии. Время от времени хоуситы, ведущие вооруженную борьбу с правительством Йемена, из артиллерии обстреливают саудовские пограничные заставы и близлежащие населенные пункты. По данным властей королевства, с марта в результате подобных бомбардировок погибли около 70 человек, включая несколько десятков мирных жителей.