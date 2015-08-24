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    Саудовский генерал погиб на йеменской границе

    Генерал-майор ВС Саудовской Аравии убит во время инспекции войск на йеменской границе

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Генерал-майор ВС Саудовской Аравии убит во время инспекции войск на йеменской границе. Как сообщает Report со ссылкой на официальное информационное агентство Саудовской Аравии SPA, генерал-майор Абдуррахман Бин Саид Аш-Шахрани попал под обстрел на юге страны, когда инспектировал войсковые соединения.

    В генерала попала пуля, он был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

    Генерал-майор погиб в результате обстрела со стороны йеменской границы, которая находится под контролем хуситов.

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