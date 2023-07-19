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Саудовский фонд и Исламский банк развития вложили в экономику Таджикистана почти $1 млрд

Саудовский фонд и Исламский банк развития вложили в экономику Таджикистана почти $1 млрд Саудовский фонд развития и Исламский банк развития (ИБР) вложили в реализацию инвестиционных проектов на территории Таджикистана почти $1 млрд. Республика заинтересована в сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма.
Другие страны
19 июля 2023 г. 19:33
Саудовский фонд и Исламский банк развития вложили в экономику Таджикистана почти $1 млрд

Саудовский фонд развития и Исламский банк развития (ИБР) вложили в реализацию инвестиционных проектов на территории Таджикистана почти $1 млрд. Республика заинтересована в сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в докладе Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана.

"С 2002 года в Таджикистане действует Саудовский фонд развития, который подписал кредитные соглашения с правительством Таджикистана на сумму $84 млн. Исламский банк развития реализовал в Таджикистане 92 малых и крупных проекта на сумму $620 млн в сферах образования, здравоохранения, энергетики, транспорта и орошения земель", - говорится в докладе.

В нем также отмечается, что ИБР "выделил $250 млн на реализацию четырех инвестиционных проектов в Таджикистане в этом году". Таким образом, общая сумма инвестиций составила $954 млн.

Эксперты центра отметили, что Таджикистан заинтересован в реализации туристических проектов с Саудовской Аравией. "Примером укрепления сотрудничества в сфере туризма можно назвать заинтересованность туристических компаний Саудовской Аравии в привлечении туристов в Таджикистан и заключении договоров о сотрудничестве с компаниями и курортами страны. В ближайшее время сотрудничество двух стран в сфере туризма вступит в новую фазу всестороннего сотрудничества. Несомненно, нынешний визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию придаст серьезный импульс отношениям двух стран", - сказано в докладе.

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