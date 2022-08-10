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Саудовский дипломат умер во время торжественной речи

Саудовский дипломат умер во время торжественной речи Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани умер во время арабо-африканской конференции в Египте, как только завершил выступление перед участниками саммита.
Другие страны
10 августа 2022 г. 11:06
Саудовский дипломат умер во время торжественной речи

Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани умер во время арабо-африканской конференции в Египте, как только завершил выступление перед участниками саммита.

Как передает Report, об этом сообщает портал tahiamasr.com.

Аль-Кахтани принимал принимал участие в обсуждении борьбы с контрафактной продукцией — перед тем, как потерять сознание, дипломат рассказал о том, как взаимодействуют Саудовская Аравия и Египет.

"Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем", - сказал Аль-Кахтани, обращаясь к производителям контрафактной продукции.

Врачи и супруга дипломата Айша Аль-Джабри попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось.

В связи с кончиной дипломата мероприятие отменили. Во время своего выступления на мероприятии аль-Кахтани говорил о президентах и королях Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда он назвал великим человеком, во время царствования которого страна не слышала о терроризме и других проблемах.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyəli diplomat ölüm haqqında çıxışı zamanı vəfat edib

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