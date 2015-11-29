Саудовские женщины впервые начали кампанию за выборные посты

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Женщины в Саудовской Аравии впервые начали кампанию за выборные посты в местные органы власти, которые состоятся в декабре этого года, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Также впервые в истории этой страны женщины смогут принимать участие в выборах в качестве избирателей.

Это будут третьи по счету местные выборы в Саудовской Аравии, власти которой учредили эту практику лишь в 2005 году.

Свои кандидатуры для участия в выборах зарегистрировали около 900 кандидатов-женщин.

Однако, соблюдая строгие правила половой сегрегации, женские и мужские кандидаты не будут одновременно появляться на предвыборных митингах.

Поскольку женщины не имеют права открывать свое лицо на публике, кандидатам-мужчинам также запрещено публиковать свои фотографии на предвыборных агитационных материалах.