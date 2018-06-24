Саудовские женщины, получившие право водить, начали работать в такси

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Женщины Саудовской Аравии, получившие в воскресенье право водить автомобиль, уже начали работать в службе такси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Erem news.

По его данным, услуги извоза для жительниц королевства оказывают онлайн-сервисы Uber и Careem в трех крупнейших городах страны - Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Женщины, которым по каким-либо причинам пока не удалось обзавестись собственным авто, могли уже начиная с полуночи воскресенья заказать специальную услугу - водителя-женщину.

В воскресенье тысячи саудовских автолюбительниц впервые выехали на собственных автомобилях, устроив массовые заезды по ночным проспектам. Это право им предоставил саудовский монарх, отменив запрет на управление транспортом для женщин. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а их нарушительницы жестоко наказывались.

Саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 26 сентября минувшего года подписал указ, наделяющий женщин правом получать водительские удостоверения наравне с мужчинами. К маю открылись первые автошколы, а в начале июня власти приступили к выдаче прав. Согласно стратегическому плану "Видение-2030", к 2020 году число автомобилисток в королевстве достигнет 3 млн. Снятие запрета призвано также внести вклад в экономику и довести число работающих женщин до 30%.

За минувшие месяцы женщины королевства посещали организованные для них профильные мастер-классы, форумы, автосалоны, курсы вождения, были и те, кто уезжал за рубеж, чтобы отточить мастерство. При этом интерес женщин не ограничивался только легковыми автомобилями, ведь отныне им позволено также управлять большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта.

В преддверии этой даты в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий права женщин. В частности, запрещается размещать фотографии автомобилисток, нарушителям грозит штраф более $130 тыс. или год тюрьмы. Кроме того, вне закона оказались любые публикации, в том числе в социальных сетях, порочащие честь жительниц королевства. Эти меры призваны обезопасить женщин-водителей от любых неприятностей во время самостоятельных путешествий.