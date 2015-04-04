Саудовские ВВС наносят удары по столице Йемена, есть погибшие

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ ВВС Саудовской Аравии и ее союзников по "аравийской коалиции" возобновили в субботу вечером бомбардировки йеменской столицы. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadin.

В Сане слышны мощные взрывы. Очевидцы предполагают, что нанесены удары по военным складам на юге и западе города. Несколько воздушных рейдов было совершено на международный аэропорт. Силы ПВО ведут заградительный огонь по самолетам противника, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Поступают сообщения о пострадавших среди мирных жителей в результате налетов. По данным Al-Mayadin, в западном предместье Хаджр-Окейш погибли 11 человек, и еще семь получили ранения. Разрушены четыре жилых дома. Большинство убитых и раненых - дети.

Как сообщалось ранее, РФ созвала закрытое совещание Совета Безопасности ООН, на котором представила проект резолюции о введении обязательных для исполнения пауз в авиаударах по Йемену для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи.