Саудовские власти ослабили ограничения для женщин на поездки заграницу

Власти Саудовской Аравии приняли в четверг ряд поправок, уравнивающих права достигших 21 года женщин и мужчин, что позволит совершеннолетним представительницам прекрасного пола покидать территорию королевства без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины).

Как передаёт Report, об этом сообщила газета "Сауди газетт" со ссылкой на правительственные декреты.

В Саудовской Аравии в настоящее время женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требуется разрешение опекуна для поездок за рубеж. В рамках принятых саудовскими властями поправок женщины также получили право подавать документы и получать загранпаспорта без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола. Подобное изменение законодательства стало возможно после того, как власти королевства в этом году поручили правительственному комитету пересмотреть законы об опекунстве.

"Любой гражданин Саудовской Аравии, подавший заявление на получение загранпаспорта, получит его в соответствии с подзаконным актом", - говорится в поправке.

Женщины, отмечает газета, также впервые получили право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка, до этого только муж или достигший 18 лет родственник мужского пола мог сообщить в государственные органы о рождении. Кроме того, саудовским женщинам теперь разрешено официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.