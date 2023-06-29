О нас

Саудовские силовики ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде

Саудовские силовики ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде.
Другие страны
29 июня 2023 г. 01:48
Саудовские силовики ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде

Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

По его информации, в среду в 18:45 (19:45 - бакинское время) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки он был убит.

В результате нападения от полученных ранений погиб один из охранников дипломатического представительства родом из Непала. В настоящее время правоохранительные органы королевства ведут расследование обстоятельств случившегося.

Нападение на консульство США в Джидде произошло в последний день хаджа - паломничества к святым местам ислама в Мекке, которое должен совершить каждый мусульманин. В этот день мусульмане также отмечают один из главных праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Səudiyyə Ərəbistanındakı konsulluğu qarşısında atışma olub, ölənlər var

Самое важное

Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
25 июня 2023 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi