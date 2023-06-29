Саудовские силовики ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде

Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде.

Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

По его информации, в среду в 18:45 (19:45 - бакинское время) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки он был убит.

В результате нападения от полученных ранений погиб один из охранников дипломатического представительства родом из Непала. В настоящее время правоохранительные органы королевства ведут расследование обстоятельств случившегося.

Нападение на консульство США в Джидде произошло в последний день хаджа - паломничества к святым местам ислама в Мекке, которое должен совершить каждый мусульманин. В этот день мусульмане также отмечают один из главных праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).