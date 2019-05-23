Саудовские ПВО сбили беспилотник со взрывчаткой возле аэропорта Наджрана

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, которым представители йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) пытались атаковать аэропорт в городе Наджран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики на брифинге.

Напомним, что в мае открылся аэропорт в саудовском городе Наджран спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

"Террористическая группировка хуситов пыталась нанести удар по региональному аэропорту в Наджране, который ежедневно используют тысячи гражданских лиц, с помощью беспилотника со взрывчаткой "Масира", сбитый сегодня днем силами ПВО королевства", - сказал Т.аль-Малики.

Он обвинил движение хуситов "в нападении на гражданские объекты в королевстве и нарушении международного гуманитарного права, которое требует соблюдать иммунитет в отношении гражданских объектов".