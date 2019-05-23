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Саудовские ПВО сбили беспилотник со взрывчаткой возле аэропорта Наджрана

Саудовские ПВО сбили беспилотник со взрывчаткой возле Наджрана

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, которым представители йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) пытались атаковать аэропорт в городе Наджран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики на брифинге.

Напомним, что в мае открылся аэропорт в саудовском городе Наджран спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

"Террористическая группировка хуситов пыталась нанести удар по региональному аэропорту в Наджране, который ежедневно используют тысячи гражданских лиц, с помощью беспилотника со взрывчаткой "Масира", сбитый сегодня днем силами ПВО королевства", - сказал Т.аль-Малики.

Он обвинил движение хуситов "в нападении на гражданские объекты в королевстве и нарушении международного гуманитарного права, которое требует соблюдать иммунитет в отношении гражданских объектов".

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