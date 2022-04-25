Саудовские принцы распродали имущество на 600 млн долларов

Члены королевской семьи Саудовской Аравии за последние несколько лет продали недвижимости и предметов роскоши на 600 млн долларов США из-за падения доходов после ужесточения финансовой политики наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Члены королевской семьи Саудовской Аравии за последние несколько лет продали недвижимости и предметов роскоши на 600 млн долларов США из-за падения доходов после ужесточения финансовой политики наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, ранее некоторые принцы получали из поступающих в казну средств до 30 млн долларов США ежемесячно, однако теперь наследный принц перекрыл доступ ко многим источникам дохода. Так, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перестал позволять своим родственникам оплачивать за счет государства отпуск за границей, счета за водоснабжение и электричество. Помимо этого, саудовское правительство постановило, что за пятого и последующих домашних работников необходимо платить по 2,5 тыс. долларов США штрафа. Все эти меры позволяют Саудовской Аравии экономить несколько сотен миллионов долларов на расходах.

По данным издания, некоторым членам монаршей семьи не хватает наличных средств на содержание штата прислуги и оплаты многочисленных счетов, другие предпочитают избавиться от части имущества, чтобы не привлекать внимание наследного принца чрезмерной роскошью. "У них были стандарты жизни, которые превосходят любые ожидания, неземные траты. Им нужно время, чтобы приспособиться", - приводит газета слова источника.

Например, бывший посол страны в США принц Бандар бен Султан Аль Сауд, по информации источника издания, продал имение в Великобритании стоимостью 155 млн долларов США, две яхты и драгоценности, чтобы не выделяться своим богатством. В свою очередь его представитель заявил, что продажа имущества связана с тем, что принц "увидел большую выгоду инвестиций в королевство".