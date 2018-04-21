Саудовская коалиция разбомбила автомобиль с гражданскими лицами в Йемене, погибли 20 человек

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену, в результате которого погибли 20 гражданских лиц, сообщает Report со ссылкой арабские СМИ.
Местные жители пишут, что авиаудар был нанесен по автомобилю, перевозящему гражданских лиц.
Отмечается, что автомобиль вез возвращавшихся с базара из соседнего района. Наряду с 20 погибшими, получили ранения еще 4 человек.
Коалиционные силы пока никак не прокомментировали инцидент.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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