Саудовская коалиция разбомбила автомобиль с гражданскими лицами в Йемене, погибли 20 человек

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену, в результате которого погибли 20 гражданских лиц, сообщает Report со ссылкой арабские СМИ.

Местные жители пишут, что авиаудар был нанесен по автомобилю, перевозящему гражданских лиц.

Отмечается, что автомобиль вез возвращавшихся с базара из соседнего района. Наряду с 20 погибшими, получили ранения еще 4 человек.

Коалиционные силы пока никак не прокомментировали инцидент.