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    Саудовская коалиция разбомбила автомобиль с гражданскими лицами в Йемене, погибли 20 человек

    Автомобиль вез возвращавшихся с базара из соседнего района

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену, в результате которого погибли 20 гражданских лиц, сообщает Report со ссылкой арабские СМИ.

    Местные жители пишут, что авиаудар был нанесен по автомобилю, перевозящему гражданских лиц.

    Отмечается, что автомобиль вез возвращавшихся с базара из соседнего района. Наряду с 20 погибшими, получили ранения еще 4 человек.

    Коалиционные силы пока никак не прокомментировали инцидент. 

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