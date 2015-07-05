В Йемене 30 человек стали жертвами авиаудара арабской коалиции

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Согласно сообщениям из Йемена, авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удар по рынку в городе Ахем на севере страны, находящемся под контролем повстанцев-хуситов.

Как передает Report, по словам повстанцев, в результате авиаудара в провинции Хадджа погибли 30 гражданских лиц.

Независимых подтверждений этому заявлению нет.

Тем временем в городе Аден на юге страны продолжаются бои.

Местные власти сообщают, что в результате авиаударов и ракетных обстрелов со стороны повстанцев в городе погибли 14 человек.

Силы хуситов и их союзников уже много недель ведут бои с правительственными войсками по всей стране.