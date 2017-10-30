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    Саудовская авиакомпания возобновила рейсы в Ирак спустя 27 лет

    В первом полете из Джидды в Багдад принял участие генеральный директор Салех бин Нассер ал-Джассер

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Saudi Arabian Airlines возобновили сегодня регулярные авиарейсы в Ирак спустя 27 лет после перерыва, передает Report со ссылкой на агентство SPA.

    В первом полете из Джидды в Багдад принял участие генеральный директор авиакомпании Салех бин Нассер ал-Джассер.

    Отметим, что авиасообщение между Саудовской Аравией и Ираком было прервано в 1990 году, когда бывший иракский президент Саддам Хусейн вторгся в Кувейт.

    Напомним, что в августе обе страны договорились об открытии пограничного перехода в Араре.

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