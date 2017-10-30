Саудовская авиакомпания возобновила рейсы в Ирак спустя 27 лет

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Saudi Arabian Airlines возобновили сегодня регулярные авиарейсы в Ирак спустя 27 лет после перерыва, передает Report со ссылкой на агентство SPA.

В первом полете из Джидды в Багдад принял участие генеральный директор авиакомпании Салех бин Нассер ал-Джассер.

Отметим, что авиасообщение между Саудовской Аравией и Ираком было прервано в 1990 году, когда бывший иракский президент Саддам Хусейн вторгся в Кувейт.

Напомним, что в августе обе страны договорились об открытии пограничного перехода в Араре.