Саудовская авиакомпания отказалась покупать “Boeing 737 MAX”

Саудовская авиакомпания “Flyadeal” решила отказаться от покупки самолётов “Boeing 737 MAX”, сделав выбор в пользу продукции “Airbus”. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что компания планировала приобрести 50 лайнеров “Boeing”, а с американским производителем были достигнуты договорённости. Однако сейчас “Flyadeal” решила приобрести такое же количество самолётов “Airbus A320”.

Первые лайнеры от европейского концерна перевозчик может получить уже в 2021 году.