​Саудовская авиация нанесла новые удары по Йемену

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла новые удары по разным объектам йеменских боевиков-хуситов и их союзников.

Как передает Report, в результате бомбардировок были многочисленные жертвы.

В частности, авиация разбомбила базу Республиканской Гвардии в Сане, на которой находились войска, лояльные экс-президенту Йемена Али Абдалле Салиху. Были атакованы также другие военные базы в районе Саны, занятые сторонниками Салиха.

Помимо этого, самолеты нанесли удары по некоторым объектам хуситов в Сааде на севере Йемена.

Точные данные о жертвах бомбардировок не публикуются. Хуситы сообщили только, что в результате погибли десять мирных жителей.