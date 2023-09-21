Саудовская Аравия заявила о приближении к нормализации отношений с Израилем

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.

Саудовская Аравия "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.

Как сообщает Report , об этом сказал наследный принц королевства Мухаммед бин Салман в интервью телеканалу Fox News.

"С каждым днем мы становимся ближе", - отметил он, отвечая на просьбу журналиста охарактеризовать переговоры об установлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Наследный принц подчеркнул, что в контексте нормализации отношений с Израилем для Саудовской Аравии принципиальное значение имеет палестинский вопрос. "Нам нужно решить эту часть, и мы продолжаем вести хорошие переговоры", - отметил он.

По словам Мухаммеда бин Салмана, королевство рассчитывает достичь такого результата, который позволил бы Израилю стать игроком на Ближнем Востоке, а также смог облегчить жизнь палестинцев.