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Саудовская Аравия заявила о приближении к нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия заявила о приближении к нормализации отношений с Израилем Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 04:23
Саудовская Аравия заявила о приближении к нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.

Как сообщает Report, об этом сказал наследный принц королевства Мухаммед бин Салман в интервью телеканалу Fox News.

"С каждым днем мы становимся ближе", - отметил он, отвечая на просьбу журналиста охарактеризовать переговоры об установлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Наследный принц подчеркнул, что в контексте нормализации отношений с Израилем для Саудовской Аравии принципиальное значение имеет палестинский вопрос. "Нам нужно решить эту часть, и мы продолжаем вести хорошие переговоры", - отметил он.

По словам Мухаммеда бин Салмана, королевство рассчитывает достичь такого результата, который позволил бы Израилю стать игроком на Ближнем Востоке, а также смог облегчить жизнь палестинцев.

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Версия на английском языке Saudi crown prince says getting 'closer' to Israel normalization

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