О нас

Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим "Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим".
Другие страны
12 октября 2022 г. 06:18
Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

"Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сказал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

Он также заявил, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном "отвечает интересам обеих стран", отметил бен Фархан.

Напомним, что 5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден разочарован данным решением, а в Госдепе США сообщили о подготовке ответных мер на действия организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi