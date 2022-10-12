Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

"Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим".

"Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сказал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

Он также заявил, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном "отвечает интересам обеих стран", отметил бен Фархан.

Напомним, что 5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден разочарован данным решением, а в Госдепе США сообщили о подготовке ответных мер на действия организации.