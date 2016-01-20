​Саудовская Аравия заявила, что не пытается играть с ценами на нефть

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия не занимается манипуляциями нефтяных цен и не пытается сбивать их из-за конкуренции с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил CNN глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

17 января министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми заявил, что стоимость чёрного золота в будущем вырастет, а ситуация на мировом рынке стабилизируется вследствие сотрудничества между странами, добывающими углеводороды.

18 января на мировых биржах цена нефти марки Brent опускалась ниже 28 долларов за баррель. В тот же понедельник цена нефтяной корзины ОПЕК подешевела до 23 долларов 58 центов, что стало самым низким показателем с апреля 2003 года.