Саудовская Аравия запустила телеканал на персидском языке

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии запустили телеканал, транслирующий обряды хаджа — ежегодного паломничества к святым местам ислама в Мекке и Медине — с обращениями к паломникам на персидском языке.

Как передает Report, об этом сообщило во воскресенье Саудовское агентство новостей со ссылкой на министра информации Адиля ат-Трифи.

В результате обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном и отказа Эр-Рияда выполнить требования Тегерана после прошлогодней гибели почти полусотни иранских паломников в результате давки в долине Мина иранские власти отказались от отправки своих граждан на хадж в этом году.

"Канал начал вещание в субботу вечером с целью направить послание о хадже, исламе и том, что предоставляет королевство во главе с хранителем двух святынь (королем Саудовской Аравии — ред.) для гостей святынь, на персидском языке для его носителей по всему миру", — уточнил министр. По его оценке, на фарси говорят около 130 миллионов человек в мире.