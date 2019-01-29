Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия запустила национальную программу промышленного развития, которая обещает к 2030 году принести более 1,6 триллиона риалов (438 миллиардов долларов) инвестиций в экономику страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на церемонии запуска программы в понедельник министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Программа под контролем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана рассчитана на поднятие таких секторов экономики королевства, как энергетика, нефтехимия, горнодобывающая и автомобилестроительная промышленность.

"Эта программа предусматривает увеличение доли ее секторов в ВВП до 1,2 триллиона риалов (около 320 миллиардов долларов), появление 1,6 миллиона новых рабочих мест, рост ненефтяного экспорта до более триллиона риалов, а также приток местных и зарубежных инвестиций на сумму более 1,6 триллиона риалов (более 438 миллиарда долларов)", - сказал аль-Фалих, чье выступление транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".