Саудовская Аравия запретит иностранцам работать в магазинах королевства

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии выпустило перечень магазинов, где с сентября этого года будут принимать на работу только саудовских подданных.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя министерства Халида аль-Хаиля.

"Перечень магазинов, работать в которых смогут только саудовские подданные, включает 12 разновидностей торговых предприятий, включая магазины по продаже часов, очков, медицинского оборудования, строительных материалов, мебели, одежды, автомобильные салоны и магазины по продаже запчастей", - цитирует аль-Хаиля агентство.

По его словам, министр также подтвердил, что собирается набирать на работу в магазины саудовских женщин.

Султанат Оман также ввел запрет на наем на работу иностранцев в десяти разных сферах в рамках плана по увеличению занятости его подданных, сообщало ранее издание The National.