Саудовская Аравия запретила въезд паломникам из-за коронавируса

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил МИД королевства.

Министерство объяснило временный запрет необходимостью предотвратить завоз коронавируса COVID-19 в страну.

Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Эр-Рияд снова подчеркивает, что поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции, и призывает сограждан принимать меры предосторожности перед поездками в страны, куда вирус уже пришел.