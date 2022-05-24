Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Армению

Саудовская Аравия ввела запрет на въезд в Армению из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Саудовская Аравия ввела запрет на въезд в Армению из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что, несмотря на завершение основных мероприятий по борьбе с коронавирусом, Саудовская Аравия продолжает принимать меры предосторожности.

Были приняты новые меры, особенно в связи с ростом числа случаев COVID-19 в Великобритании за последние несколько недель. Саудовская Аравия запретила своим гражданам въезд в 16 стран, включая Армению. Помимо нее в список вошли Индия, Ливан, Сирия, Иран, Афганистан, Йемен, Сомали, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Ливия, Индонезия, Вьетнам, Турция, Беларусь и Венесуэла.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило, что вирус обезьяньей оспы, который продолжает быстро распространяться по миру, пока не обнаружен в королевстве. Заместитель министра здравоохранения Абдулла Асири заявил, что у правительства достаточно полномочий для борьбы с этим вирусом, если он будет обнаружен.