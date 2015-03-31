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    ​Саудовская Аравия заблокировала порты Йемена

    Королевство 26 марта начала военную операцию в Йемене

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Флот Саудовской Аравии блокировал порты Йемена, чтобы не дать возможности повстанцам-хуситам получать подкрепление и вооружение извне.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны Саудовской Аравии.

    Саудовская Аравия 26 марта вместе с коалицией арабских государств начала военную операцию в Йемене против повстанцев. Саудовская авиация нанесла удары по позициям хуситов.

    В арабскую коалицию, воюющую на стороне президента Хади помимо Саудовской Аравии, входят еще девять стран – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Судан, Марокко и Пакистан.

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