Саудовская Аравия выразила благодарность мусульманским странам за поддержку в палестинском вопросе
Саудовская Аравия выразила благодарность мусульманским странам за поддержку в палестинском вопросеСаудовская Аравия выразила благодарность всем мусульманским странам, которые осудили последние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности переселения палестинцев с их родины.
Саудовская Аравия выразила благодарность всем мусульманским странам, которые осудили последние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности переселения палестинцев с их родины.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в социальных сетях ведомства.
"Королевство Саудовская Аравия высоко ценит осуждение и полное отвержение со стороны братских государств в отношении заявления Биньямина Нетаньяху о перемещении палестинского народа с их земли. Королевство ценит позицию, которая подчеркивает центральное значение палестинского вопроса для арабских и мусульманских стран", - говорится в тексте.
#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia appreciates the condemnation, disapproval and total rejection announced by the brotherly countries towards what Benjamin Netanyahu stated regarding the displacement of the Palestinian people from their land and the Kingdom values the… pic.twitter.com/ebj2sVHx4w