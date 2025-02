Саудовская Аравия выразила благодарность мусульманским странам за поддержку в палестинском вопросе

Саудовская Аравия выразила благодарность всем мусульманским странам, которые осудили последние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности переселения палестинцев с их родины.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в социальных сетях ведомства.

"Королевство Саудовская Аравия высоко ценит осуждение и полное отвержение со стороны братских государств в отношении заявления Биньямина Нетаньяху о перемещении палестинского народа с их земли. Королевство ценит позицию, которая подчеркивает центральное значение палестинского вопроса для арабских и мусульманских стран", - говорится в тексте.