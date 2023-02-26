Саудовская Аравия выдвинула условие для возобновления связей с Сирией: прекратить сотрудничество с Ираном

Королевство Саудовская Аравия готово пойти на сближение с Сирией при выполнении ей нескольких предварительных условий.

Королевство Саудовская Аравия готово пойти на сближение с Сирией при выполнении ей нескольких предварительных условий, включая прекращение долгосрочного сотрудничества между Дамаском и Тегераном.

Как передает Report , об этом сообщила ливанская газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на арабские дипломатические источники.

По сведениям издания, из Эр-Рияда по неофициальным каналам в Дамаск был передан перечень из шести пунктов, которые необходимо выполнить перед нормализацией двусторонних отношений. Саудовские власти требуют от Сирии "ужесточить пограничный контроль, чтобы остановить контрабанду наркотиков в нефтедобывающие государства Персидского залива". Эр-Рияд добивается также отвода проиранских формирований, воюющих на стороне армии Сирии, из ее южных районов на границе с Иорданией.

Другим требованием саудовской стороны является прекращение долгосрочного сотрудничества между Дамаском и Тегераном, которое предусматривает крупные иранские инвестиции в сирийскую экономику. Кроме того, правительство Сирии "должно гарантировать безопасное возвращение беженцев в специальные зоны, которые будут находиться под арабским и международным контролем".

Дамаску предлагается "вступить в серьезный диалог с оппозицией и относиться к ней как к партнеру во время переходного периода, предусмотренного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН от 2015 года". Первым шагом на этом пути, по мнению саудовской стороны, должно стать "освобождение политических заключенных в Сирии".

Королевство отозвало своего посла из Дамаска и присоединилось к экономическому бойкоту Сирии в 2011 году. 14 февраля саудовский самолет с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения сирийцам приземлился в аэропорту Алеппо, доставив 35 тонн продовольствия и медикаментов. Королевство направило также гуманитарные грузы на северо-запад Сирии через турецкую границу.